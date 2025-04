Dalla Turchia: la Fiorentina e altri club italiani monitorano la situazione di Dzeko

Il media turco Sports Digitale, media che si occupa di Fenerbahçe in particolare, ha parlato anche della situazione contrattuale di Edin Dzeko, in scadenza a giugno proprio con il club allenato da Mourinho, sottolineando come la Fiorentina sia molto attenta a come si svilupperà. L'ex attaccante di Roma e Inter è alla soglia dei 40 anni che compirà a marzo del prossimo anno ma in questa stagione ha all'attivo ben 46 presenze tra tutte le competizioni.

Durante una trasmissione viene infatti riferito: "La Fiorentina sta seguendo da vicino la situazione contrattuale di Edin Dzeko. Anche altri due club italiani stanno seguendo. Se il contratto con il Fenerbahçe non verrà rinnovato, saranno interessati a Dzeko".