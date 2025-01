DALLA GERMANIA, Viola segue Matic. Ma l'Ipswich...

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania la Fiorentina sta monitorando la situazione relativa a Nemanja Matic. Il calciatore ha un contratto con il Lione fino al 2026, e la Fiorentina non sarebbe l'unica squadra interessate. In pole ci sarebbe l'Ipswich Town, e in Serie anche Napoli e Como lo seguono.

🚨🚜 Understand Ipswich Town exploring deal to sign Nemanja #Matic!



Como, Napoli, and Fiorentina are also monitoring the situation.



36 y/o midfielder from Lyon with a contract valid until 2026. @SkySportDE 🇷🇸 pic.twitter.com/ovS2SmZ2gX