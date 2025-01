DALLA FRANCIA, Sicuri: trattativa Ikone-Paris FC

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il Paris FC non farà follie durante il mercato di gennaio, ma cercherà comunque di rinforzarsi. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club è in piena trattativa con Jonathan Ikone, esterno destro della Fiorentina, che è molto attratto dall'idea di trasferirsi nella capitale francese. Sebbene disputi la Ligue 2, la società transalpina è seconda e in piena corsa per essere promossa in Ligue 1, dunque stuzzica il classe '98, che potrebbe far ritorno in patria L'affare non è semplice, anche se i costi non spaventano il Paris FC. Nei prossimi giorni probabilmente ci saranno novità, che permetteranno di capire se la trattativa potrebbe concludersi positivamente o meno.

Tra l'altro il Paris Fc è la squadra in cui è andato a giocare Maxime Lopez, compagno e grande amico di Ikoné lo scorso anno alla Fiorenitna.