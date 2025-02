Dall'albero di Natale alla difesa a tre, quante soluzioni per la viola 'camaleontica' di Palladino

Come scritto questa mattina da La Nazione Palladino ha riaperto il “laboratorio” al Viola Park, affrontando l’emergenza in vista del recupero con l’Inter. L’obiettivo del tecnico è duplice: risolvere le problematiche immediate e, in prospettiva, ridisegnare la squadra dopo un mercato di gennaio decisivo. Il tecnico viola giovedì non cambierà molto rispetto alle vittorie contro Lazio e Genoa e, nonostante l'assenza di Folorunsho, spera di riavere a disposizione Cataldi, Colpani e Adli.

Il vero cambiamento si vedrà dopo la sfida con l’Inter, con una Fiorentina diversa grazie al mercato che ha arricchito la qualità e la concorrenza a centrocampo. L’idea è stata quella di rinforzare le zone centrali per supportare l’attacco di Kean, ma anche per migliorare la fase di conclusione, visto che i precedenti esterni non avevano contribuito abbastanza in termini di gol.

Dal punto di vista tattico, il 4-3-2-1 sembra la formazione base più adatta alle caratteristiche della squadra, ma Palladino potrebbe optare anche per il 4-4-1-1, come già visto nei secondi tempi contro Lazio e Genoa. Questo sistema permette di difendere meglio sulle fasce laterali, anche se in quelle occasioni la squadra si è abbassata troppo, un aspetto da correggere. Un’altra possibilità, scrive il quotidinao, è il 3-4-2-1, sistema che ha dato buoni risultati a Monza e che ora è più applicabile grazie all’arrivo di Marí, che può formare una difesa a tre.