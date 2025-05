Dal Viola Park: clima sereno, ieri asado di gruppo. Cataldi verso la panchina

vedi letture

Volti sorridenti, partitella tirata e vinta dalla squadra di De Gea e Dodo e poi una bella grigliata di gruppo. Lo scrive la Nazione, che racconta il giovedì vissuto al Viola Park. Il clima, scrive il quotidiano, è disteso, tanto che a margine dell'allenamento di ieri i calciatori sono rimasti insieme per un asado argentino. Questa la ricetta di Raffaele Palladino, fare gruppo in vista dell'ultima gara contro l'Udinese.

E proprio in relazione al match che si disputerà domenica sera in Friuli ecco confermata la buona notizia in casa Fiorentina, ovvero il recupero di Danilo Cataldi, che secondo la Nazione dovrebbe essere convocato ma andare in panchina a Udine, con Mandragora, Richardson (favorito su Adli) e Fagioli in mediana. Recuperato anche Pietro Comuzzo, uscito domenica contro il bologna per una forte contusione subita.