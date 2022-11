DAL CS, Amrabat in gruppo, Sottil-Gonzalez no

Nel pomeriggio la Fiorentina è tornata subito al lavoro, dopo essere rientrata in nottata da Riga dove ha disputato l'ultima gara del girone di Conference. La notizia positiva è che Amrabat, rimasto a lavorare a Firenze per via di un problema alla schiena, ha lavorato in gruppo e dunque fa ben sperare per il recupero per la Samp. Nessuna novitò invece per Gonzalez e Sottil che hanno lavorato a parte. Ovviamente chi ieri ha giocato titolare ha svolto solo un allenamento di scarico. La squadra tornerà in campo alle 11.