D. LIPPI, Ribery viola: che sforzi. Caceres-Politano...

Davide Lippi, agente che ha intermediato di recente con la Fiorentina gli affari di Ribery e Lirola prima, ha parlato delle prospettive di mercato per i viola partendo proprio dal grande colpo dell'ex Bayern: "Abbiamo fissato diversi appuntamenti, prima di arrivare a quello decisivo. Poi abbiamo dovuto sistemare mille cavilli fiscali e contrattuali ma in quell'occasione si è capito che l'affare sarebbe andato in porto. Per giocatori di questo livello le operazioni non sono semplici, ci vogliono tempo e attenzione. Abbiamo cercato di tenere l'affare nascosto per le mille insidie dietro un giocatore svincolato con tante offerte importanti. Pradè, Barone e la proprietà hanno fatto uno sforzo enorme perché l'ingaggio è di quelli pesanti per una società come la Fiorentina. Loro però ci hanno creduto tanto. Aveva offerte non solo dall'Inghilterra, ma anche dal mercato arabo, russo, cinese e qatariota. Un giocatore planetario come Ribery è ambito da tutti. Sono contento per la proprietà. È stato emozionante vedere l'entusiasmo di Firenze culminato con la presentazione di ieri sera. La città, sotto questo aspetto, è stata incredibile.

Caceres? "Continuo a fare il mio lavoro, il mercato chiude il 2 di settembre. Vedremo. C'è la volontà della Fiorentina, questo lo posso garantire, di costruire una squadra forte trattando giocatori importanti. Vogliono raggiungere ottimi risultati nel medio-breve periodo. Ci riusciranno perché sono persone che hanno voglia di far bene".

Infine, una battuta anche sul futuro di Politano: "Penso resti all'Inter. il club nerazzurro l'ha dichiarato incedibile perché non vuole privarsi di un giocatore così. Il mercato però è ancora aperto".