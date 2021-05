CS, Grigliata per la prima squadra: pranzo di saluti

Ultimi giorni prima della fine del campionato e della stagione per la Fiorentina, che si appresta a rinnovare sul lato tecnico i componenti della prima squadra, dall'allenatore Iachini fino ad alcuni giocatori. Giornate di saluti perciò per qualcuno, e momento adatto per passare qualche momento di spensieratezza condivisa, dopo aver raggiunto la salvezza: secondo le info che arrivano dal Centro Sportivo Davide Astori, infatti, la squadra sta attualmente pranzando insieme, con anche i membri dello staff e il presidente Commisso, con un menu a base di carne grigliata, il classico asado che tanto piace ai sudamericani, che di certo non mancano nella rosa viola. Un clima disteso per provare a mettersi alle spalle la complicata stagione.