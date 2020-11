COVID-19, Bollettino Italia: +26.323 casi e 686 morti

Sono stati da poco resi noti i numeri della pandemia da Coronavirus in Italia raccolti nelle ultime 24 ore. Ecco i dati emanati poco fa dalla Protezione Civile che evidenziano 26.323 casi in più di ieri (a fronte di 225.940 tamponi processati), 686 morti in più e, soprattutto, il segno "meno" davanti ai ricoverati in terapia intensiva e nei reparti Covid:

• Attualmente positivi: 789.308

• Deceduti: 54.363 (+686)

• Dimessi/Guariti: 720.861 (+24.214)

• Ricoverati: 37.061 (-405)

• di cui in Terapia Intensiva: 3.762 (-20)

• Tamponi: 21.637.641 (+225.940)

Totale casi: 1.564.532 (+26.323, +1,71%)