COSENZA, Domani al Franchi con tre Primavera

Secondo quanto riportato da cosenzachannel.it, il Cosenza partirà in giornata da Paola, con un convoglio appartenente all'alta velocità, per raggiungere Firenze, dove il club calabrese disputerà la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. I Ragazzi di Zaffaroni dovranno affrontare un problema non indifferente: potrebbero non riuscire a tesserare calciatori già pronti da mandare in campo in Coppa Italia. Per questo prenderanno parte al gruppo tre Primavera, che giocheranno dall’inizio e saranno dislocati a centrocampo, reparto del tutto sprovvisto di elementi che poi faranno parte della prima squadra.