CORSA EUROPA, Tutte le possibili combinazioni

Quattro squadre per tre posti. Con la trentasettesima giornata in via di chiusura sono ancora da definire le squadre italiane che si qualificheranno alle prossime edizioni di Europa e Conference League. Le quattro squadre in corsa sono Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. In realtà, la possibilità che tutte e quattro le squadre si qualifichino per le coppe europee esiste, ma tutto dipenderà dal piazzamento finale della Roma e dalla finale di Conference che i gallorossi giocheranno contro il Feyenoord: infatti se la Roma dovesse arrivare ottava e vincere la finale di Tirana, regalerebbe un altro posto all'Italia. è però impossibile fare calcoli in quanto le possibili combinazioni che permetterebbero a ciascuna squadra di qualificarsi in Europa sono molteplici.

Le combinazioni con la Roma vincente in Conference. Se la squadra di Mourinho vincerà la Conference ed arriverà quinta o sesta non cambierà nulla, con due squadre in EL e una in Conference. Se invece i giallorossi termineranno settimi, le squadre che raggiungerebbero l'EL sarebbero tre. Infine chiudendo il campionato da ottavi regalerebbero alle italiane un posto in più, con la settima che finirebbe in Conference.

Per Fiorentina e Lazio già oggi potrebbe essere decisiva. Per Fiorentina e Lazio la trentasettesima giornata potrebbe essere già decisiva: in caso di vittoria le due squadre staccherebbero già il pass per l'Europa, con la Fiorentina sicura di giocare almeno la Conference e la Lazio matematicamente in EL. Diverso sarebbe se entrambe non vincessero oggi. Perdendo le prossime due partite la Lazio potrebbe finire a pari punti con Atalanta e Fiorentina finendo però davanti ad entrambe grazie agli scontri diretti. In caso di pareggio stasera invece la squadra di Sarri si assicurerebbe la Conference ma non sarebbe ancora matematicamente in EL, dovendo aspettare l'ultima giornata. La Fiorentina invece in caso di sconfitta stasera sarebbe costretta ad aspettare l'ultima giornata per capire in quale coppa europea potrebbe giocare la prossima stagione: l'unica cosa certa è che stasera con una vittoria la Conference League sarebbe matematicamente raggiunta.

Per la Dea è invece più complicato. L'Atalanta rimane in attesa dei risultati di stasera. La squadra di Gasperini è molto lontana dal giocare l'Europa il prossimo anno. Gli orobici infatti, in caso di arrivo a pari punti con le altre squadre sarebbero la squadra messa peggio in tutti i casi: la Dea deve quindi vincere l'ultima di campionato contro l'Empoli e sperare in passi falsi da parte delle dirette concorrenti.