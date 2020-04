CORR. SPORT, La Juve offre 50 mln per Chiesa

Il Corriere dello Sport scrive questa mattina che la Juventus ha alzato il pressing su Federico Chiesa per bruciare la concorrenza. L'affondo - si legge - è in corso, così come continui sono i contatti. Dall'impatto economico del Coronavirus sul calcio consegue che l'attaccante viola è ora valutato circa 50 milioni: i bianconeri puntano ad abbassare ulteriormente la cifra mettendo sul tavolo il cartellino di Rolando Mandragora. Ma per Chiesa c'è da fare i conti con l'interesse dell'Inter e la resistenza di Rocco Commisso, che punta anche al rinnovo del giocatore.