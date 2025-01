FirenzeViola Coperta corta e altre priorità, Kouame ancora alla Fiorentina ma il passaggio all'Empoli si farà

Christian Kouame in prestito all'Empoli è solo questione di tempo. Oggi pomeriggio il giocatore si è allenato ancora con la Fiorentina, al Franchi sotto la pioggia battente in vista della gara di domenica con il Genoa, ma l'affare non è in dubbio. La dirigenza viola ha delle priorità di mercato in questo momento, dalla decisione su Comuzzo (la società sta riflettendo) a Fagioli per la mediana, passando per l'arrivo di Zaniolo per il quale vanno limati alcuni importanti dettagli.

Soprattutto quest'ultimo tiene in attesa la punta viola perché, in assenza di nuovi arrivi dopo l'addio di Ikoné e l'infortunio di Colpani, con la cessione anche di Kouame in attacco la coperta diventerebbe troppo corta. Per ora comunque il passaggio dell'ivoriano all'Empoli non sembra in dubbio.