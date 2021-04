CONVOCATI, Violazzurri e Amrabat ok, fuori Malcuit

Diramata la lista dei giocatori convocati da Iachini per la partita di domani con la Fiorentina col Genoa. Presenti i violazzurri Castrovilli e Biraghi anche se in bolla, così come Amrabat mentre non c'è Malcuit. Promozione per il baby Ponsi.

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano.

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Ponsi, Quarta, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Eysseric, Montiel, Pulgar, Valero.

Attaccanti: Kouame, Ribery, Vlahovic.