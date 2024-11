CONVOCATI, Cataldi non ce la fa. Recupera invece Kean

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è speranza per Moise Kean e per Comuzzo e Moreno, non per Cataldi: nella lista dei convocati diramata dalla Fiorentina in vista della partita di domani contro il Torino Palladino ritrova il proprio attaccante e convoca di nuovo i due difensori reduci da qualche problemino fisico, ma non riesce a recuperare il proprio centrocampista che dovrà dunque dare un altro forfait. Questa la lista dei convocati:

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori: Baroncelli, Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Moreno, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Bove, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Colpani, Ikoné, Kean, Kouame, Rubino, Sottil.