Continua il 'progetto rigenerazione' di Palladino: Pongracic e Parisi, è il loro rilancio

La Nazione, nelle sue pagine sportive, parla oggi di "progetto rigenerazione" attuato da Raffaele Palladino su diversi giocatori di questa Fiorentina, recuperati recentemente dopo mesi difficili tra varie vicissitudini. In questo caso, il quotidiano si riferisce a Marin Pongracic e Fabiano Parisi, finiti ai margini della rosa fino a poco tempo e oggi diventati centrali nelle rotazioni del tecnico.

Il croato era giunto a Firenze in sostituzione di Nikola Milenkovic ma fino a qualche settimana fa se ne erano perse le tracce. Tanti interrogativi su di lui, dalla condizione fisica ai dubbi sul rapporto con allenatore e spogliatoio. Oggi Pongracic è diventato quello che sarebbe dovuto (e avrebbe voluto) essere da subito: un centrale di esperienza, con caratteristiche che vanno a completare quelle di Ranieri e Comuzzo. Quelle che possono essere d’aiuto anche per l’ultimo arrivato, Marì. Pongracic c’è e le ambizioni personali sono un concentrato di motivazioni e ambizioni.

Concetti, questi, da cucire addosso anche a Parisi che negli schemi tattici 2025 di Palladino rappresenta una chiave di volta essenziale, per muovere altri giocatori (vedi Gosens) o per variare l’assetto tattico della Fiorentina, passando da una linea di mezzo a cinque o magari a tre. Proprio come la difesa, dove un esterno veloce e pieno d’iniziativa come Parisi può fare bene in copertura, nelle ripartenze e, perché, nelle finalizzazioni.