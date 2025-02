Comuzzo, Napoli e Viola trattano sui bonus. Commisso vuole 40 milioni

"Comuzzo stop, Rocco vuole 40 milioni", è uno dei titoli nelle pagine interne del Corriere dello Sport-Stadio, che torna sulla trattativa in corso tra Fiorentina e Napoli per Pietro Comuzzo, su cui si è messo di mezzo il presidente viola. Il quotidiano rimarca come da ieri sia stato proprio il patron Commisso a insistere coi partenopei sulla richiesta: 40 milioni, altrimenti l'affare non si farà. Così, le parti provano a ridurre la distanza giocando con i bonus, che ora sono la strada che potrebbe portare alla definizione della trattativa - si legge -.

I contatti tra le parti sono andati avanti ininterrottamente, i campani vogliono mettere le mani su un altro centrale del futuro dopo averlo già fatto con Buongiorno in estate. Di certo, gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Commisso potrebbero rappresentare una variabile da tener presente, aggiunge il Corriere.