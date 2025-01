COMUZZO, Il Napoli insiste e prepara un'offerta da 40mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il Napoli non molla Pietro Comuzzo e potrebbe fare un'offerta irrinunciabile in questi ultimi giorni di mercato. Come riferisce Sportitalia infatti, il giovane difensore della Fiorentina è uno degli obiettivi principali di De Laurentiis e sebbene il club viola abbia già fatto capire di ritenere incedibile il classe 2005, i partenopei starebbero pensando di offrire 35 milioni più 5 di bonus per 40 milioni totali che farebbero vacillare chiunque. Nuovi aggiornamenti potrebbero arrivare già nelle prossime ore.