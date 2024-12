COMUZZO, 22° teenager più cresciuto nel 2024

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Arrivati alla fine dell'anno, il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei teenagers più cresciuti a livello di valore di mercato nel corso del 2024. In questa speciale graduatoria c'è anche un calciatore della Fiorentina, si tratta del difensore classe 2005 Pietro Comuzzo. Il centrale friulano è 22° in questa particolare classifica, guidata ovviamente da Lamine Yamal, con un valore di 15 milioni di Euro e una maggiorazione nel corso dell'anno solare di 14,3 milioni. Solo un giocatore del nostro campionato, Yldiz della Juventus, è presente nella top10 mondiale. Il turco si trova in 5° posizione comn un valore totale di 45 milioni e un plus nel 2024 di 35 milioni. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: