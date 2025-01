COMUNE FI, La Fiorentina continuerà a giocare al Franchi durante i lavori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il Comune di Firenze annuncia che la Fiorentina giocherà al Franchi durante il proseguo di tutti i lavori, non solo per questa stagione ma anche per quella 2025/26 e le prossime. Ecco il comunicato di Palazzo Vecchio:

Si giocheranno allo stadio Artemio Franchi le partite dell’ACF Fiorentina durante i lavori. Dopo le decisioni assunte in Prefettura il 3 dicembre scorso adesso c’è anche una delibera della sindaca Sara Funaro approvata dalla Giunta di Palazzo Vecchio. Il provvedimento dà attuazione all’esito dell’ultima riunione svoltasi in Prefettura, constatando il permanere delle condizioni che hanno determinato l’adozione degli atti per la stagione 2024/2025 e dà mandato alle direzioni e ai servizi competenti di adottare tutti gli atti necessari a questo obiettivo.

“In Prefettura, il 3 dicembre scorso, è stato deciso che ACF Fiorentina avrebbe continuato a giocare al Franchi durante i lavori, questa delibera di indirizzo dà quindi mandato agli uffici comunali competenti di mettere in campo tutte le azioni conseguenti. – spiega la sindaca Sara Funaro – L’intenzione è di mantenere ACF Fiorentina al Franchi, non solo per la stagione 2025/2026, ma anche per le stagioni successive, ovviamente in ogni fase e step dei lavori con differenti capienze e parti di stadio utilizzabili. Con la delibera si stabilisce che gli uffici provvederanno a una variante del progetto per completare il primo lotto entro il 2026. Obiettivo è quello di completare la curva Fiesole e metà della Maratona, tutelando la ‘finestra’ del centenario della squadra che ricorre proprio in questa stagione. Inoltre, la delibera da’ mandato agli uffici anche di stipulare una nuova convenzione con ACF Fiorentina, per la stagione 2025/2026 con successive valutazioni da fare nei prossimi mesi in ragione della prosecuzione delle interlocuzioni in corso di svolgimento”.

Nel primo semestre del 2024 sono stati effettuati la demolizione del vecchio tabellone in cemento armato ed interventi di rinforzo strutturale delle gradinate della Curva Ferrovia. A partire da giugno 2024 il cantiere si è spostato in curva Fiesole ed in porzione dei settori “Maratona” e “Tribuna” con la demolizione delle superfetazioni realizzate in occasione dei lavori di Italia ’90 (parterre Fiesole, ampliamento del curvino, cavalletti di accesso, copertura tribuna laterale lato Fiesole, palestra interrata) e l’esecuzione degli scavi necessari.

Contestualmente sono state eseguite opere indispensabili per garantire la contemporaneità dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo, in una porzione, e dell’uso pubblico, nella restante porzione, quali sistemi temporanei di delimitazione delle aree di cantiere ed interventi di sezionamento degli impianti.

È inoltre stata iniziata ed è attualmente in fase di esecuzione la realizzazione dei pali di fondazione della gradinata e della copertura della nuova curva Fiesole, sono stati realizzati ad oggi circa 50 pali trivellati di lunghezza pari a 20-25 metri e dal diametro di oltre 1 metro. Infine, sono in fase di avvio le opere di restauro della Torre di Maratona.