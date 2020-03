COMMISSO, Nuovo stadio: appello arriva fino a Roma

Nel corso della lettera in cui annuncia che la Fiorentina non parteciperà al bando per la Mercafir, il presidente Rocco Commisso ha anche lanciato un appello pubblico per avere un aiuto che gli possa permettere di costruire il nuovo stadio del club gigliato. Di seguito il passaggio della lettera che lo ribadisce.

"Invitiamo tutti i leader e le Istituzioni politiche, normative e sportive, della Città di Firenze, delle città vicine, della Regione Toscana e di Roma, ad aiutare la Fiorentina a raggiungere l’obiettivo di costruire un nuovo stadio in tempi rapidi, a un costo ragionevole e in maniera tale che il nostro Club possa esercitare un legittimo e maggiore controllo sul proprio futuro. Tale contributo potrebbe prevedere la revisione o la reinterpretazione della legge sui Monumenti, al fine di garantire maggiore flessibilità nel caso di uno stadio costruito 90 anni fa, a maggior ragione qualora la ristrutturazione ne preservi le principali peculiarità architettoniche (purtroppo, è un problema riscontrato anche nel caso di altri impianti sportivi italiani fatiscenti, lasciati in abbandono perché è impossibile donare loro nuova vita)".