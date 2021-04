COMMISSO, Mai criticato miei giocatori. Allenatore...

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RTV 38. Queste le sue dichiarazioni sul momento dei viola: "Nelle ultime uscite la squadra ha fatto bene, i ragazzi ce l'hanno messa tutta, i sacrifici ci sono stati. Mi è piaciuto molto che contro la Juventus non si siano coperti troppo dopo il gol come è successo in altre partite. Ho sempre fiducia in loro, in due anni non ho mai criticato i miei giocatore. Sono il loro padre e devo stare vicino a loro. Futuro allenatore? Non dico niente, salviamoci, andiamo avanti e dopo si vedrà".