COLPANI, Dove sei? Il riscatto non è così scontato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una delle novità estive che ha convinto di meno è senz’altro Andrea Colpani. Il classe ’99 sembra il tipico pesce fuor d’acqua che durante le partite si nota poco o nulla. Da un lato i sistemi di gioco proposti da Palladino non lo aiutano e dall’altro la sua condizione fisica non è ideale, sta di fatto che il salto di qualità richiesto a un giocatore passato dal Monza alla Fiorentina non è ancora arrivato. E a dire il vero appare molto lontano. Colpani ha le caratteristiche del calciatore elegante, tecnico, creativo, ma deve associarle a una componente atletica altrettanto adeguata. Che è poi quello che gli si imputa: di essere un po' leggerino.

Ci sarà un motivo se viene chiamato il "flaco" (dallo spagnolo, il "magro"). Adesso però è necessaria quell’evoluzione che gli permetta di imporsi in una realtà importante come Firenze, anche per non rischiare di finire sulla lista degli elementi che a giugno potrebbero non essere riscattati. Ricordiamo infatti che il venticinquenne, lo scorso luglio, è passato in maglia viola attraverso la formula del prestito oneroso a 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12. In tutto la Fiorentina dovrebbe sborsare una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Non poco. Tocca a Colpani dimostrare di meritarsi la conferma in un club dove può consacrarsi.