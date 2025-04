Col Parma un altro rimpianto: ecco come la Fiorentina si trasforma con le piccole

Nell’omonimo mito Sisifo era condannato a spingere per l’eternità un masso fino alla cima di un monte e, al raggiungimento di tale traguardo, a vedere il masso stesso rotolare nuovamente alla base del monte. La Fiorentina in campionato, suo malgrado, si ritrova intrappolata in una fatica similmente inutile. Nell'analizzare i problemi dei viola, il Corriere Fiorentino parte dalla mitologia greca.

Grande con le grandi, piccola con le piccole, e anche nella sfida di ieri del Franchi contro il Parma i viola hanno lasciato per strada punti pesanti (nella fattispecie due) nella corsa ad un Europa più grande della Conference. In un weekend nuovamente caratterizzato dagli scontri diretti per le posizioni di vertice — Atalanta-Bologna e Lazio-Roma — l’occasione per la squadra di Palladino era ghiotta: ottenere il bottino pieno avrebbe consentito di scacciare i fantasmi di un passato che aveva sempre visto i viola in estrema difficoltà contro le cosiddette piccole.

Piccole sì, ma fino a un certo punto: Kean e compagni, infatti, nelle 13 gare fin qui giocate contro le squadre attualmente dal 13esimo posto in giù, hanno raccolto 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, per un totale di 20 punti sui 39 potenziali (1,54 punti di media). Un dato completamente in controtendenza rispetto a quanto ottenuto con le compagini dal 1o al nono posto: contro i club in questione infatti la Fiorentina ha collezionato 23 punti in 14 gare, per una media di 1,64 a partita. I numeri parlano chiaro, così come significativo è il rammarico per le occasioni dilapidate: con il Monza i viola hanno raccolto 1 punto su 6, con il Venezia 1 su 3, con l’Empoli 1 su 3, con il Lecce 6 su 6, con il Parma 2 su 6, con il Cagliari 3 su 3, con il Verona 3 su 6 e infine con il Como 3 su 6.