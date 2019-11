CINCOTTA, Pari ci sta stretto: serva di lezione

Antonio Cincotta, tecnico della Fiorentina Women's, ha parlato del pareggio odierno per 1-1 contro il Milan: "Credo che la squadra abbia giocato in maniera dinamica, geomentrica, imponendo i propri ritmi. Purtroppo non abbiamo saputo raccogliere quanto costruito, ma abbiamo fatto grandi passi avanti".

E' la vostra miglior partita finora?

"Con la Roma il primo tempo è stato ancora di più alto spessore, però oggi la squadra ha giocato novanta minuti di alto livello. Il pareggio ci sta stretto: ci serva di lezione per lavorare sul cinismo là davanti".

Il fallo su Mauro era da rigore?

"Sì, non amo commentare gli episodi arbitrali. Rispetto la decisione del direttore di gara".

E' stata una partita molto combattuta.

"Sì, la Fiorentina ha giocato con carattere. Siamo forti e giochiamo a testa alta, poi nei percorsi sportivi se non riesce sempre ciò a cui sei abituato non riesce è normale".

Un giudizio su Mascarello?

"E' una centrocampista molto importante e che ho voluto fortemente perché giovane, di prospettiva ma già pronta per gare importanti. Abbiamo dovuto attendere il tempo del suo recupero completo, in modo che non ci fossero ricadute. La stiamo facendo crescere, è la prima volta che gioca in un contesto importante come la Fiorentina".

Quali sono le novità del nuovo Milan?

"Gioca con lo stesso sistema di Carolina Morace, cambiano invece le interpreti. Quest'anno ha più forza a centrocampo, cosa che la rende una squadra di livello.

E' stato importante l'impiego dal 1' di Mauro?

"E' senza'altro importante che Ilaria sia rientrata, però in Supercoppa ci è mancata anche Lisa, mentre Bonetti ha giocato per il rotto della cuffia ma quel giorno sembrava che tutto volesse abbattersi contro di noi".