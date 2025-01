Fonte: Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oliver Christensen in chiusura alla Salernitana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il portiere danese si accaserà in Campania con la formula del prestito secco. Il classe '99 ha un contratto ancora in essere con la Fiorentina fino al 2028.