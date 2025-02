FirenzeViola Che voto dai al mercato della Fiorentina? Ecco il sondaggio di FirenzeViola.it

Alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio la sessione di mercato invernale si è ufficialmente conclusa per la Fiorentina e per gli altri club italiani. I viola sono stati protagonisti fino alla fine, con un doppio colpo, in entrata e in uscita. A pochi minuti dal gong del mercato è arrivata la chiusura dell'affare che porterà Nicolò Fagioli dalla Juventus alla Fiorentina, mentre in uscita da Firenze c'è Riccardo Sottil, pronto ad andare al Milan. Ma non sono solo loro i volti di questo gennaio: da Nicolas Valentini (il primo acquisto, già girato però in prestito all'Hellas Verona) a Michael Folorunsho, alle partenze di Kayode, Ikone, Quarta e Kouame, fino ad arrivare agli arrivi di Ndour e Zaniolo (qui tutta la lista delle operazioni fatte dalla Fiorentina). In un mese è successo tanto e la rosa a disposizione di Raffaele Palladino è cambiata notevolmente. A bocce ferme, vi chiediamo di dare un voto a quanto fatto rispondendo al sondaggio di FirenzeViola.it. Che voto date al mercato della Fiorentina?



