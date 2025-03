Che momento per Dodo: dopo l'assist col Lecce ecco la pre-convocazione in Nazionale

C'è anche il giocatore della Fiorentina Dodo tra i pre-convocati del Brasile, con il ct Dorival Junior che ha però inserito 52 calciatori che la prossima settimana diventeranno 23. La Federazione verde oro, la CBF, ha infatti pubblicato in queste ore l'elenco dei giocatori pre-convocati per le prossime due partite della nazionale brasiliana per le qualificazioni alla Coppa del Mondo. Il Brasile affronta la Colombia, a Brasilia, il 20, e l'Argentina, il 25, a Buenos Aires. Dodo è uno dei due giocatori di serie A pre-convocati, insieme ad Ederson dell'Atalanta.

Ecco l'elenco dei pre-convocati:

PORTIERI

Alisson - Liverpool (ENG)

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Manchester City

Hugo Souza - Corinzi

Lucas Perri - Lione (FRA)

Weverton - Palmeiras

DIFENSORI

Alexsandro - Lille (FRA)

Beraldo - Paris Saint-Germain (FRA)

Danilo - Flamengo

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal (ENG)

Léo Ortiz - Flamengo

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo - Foresta di Nottingham (ING)

LATERALI

Abner - Lione (FRA)

Alex Sandro - Flamengo

Alex Telles - Botafogo

Dodô - Fiorentina (ITA)

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Vanderson - Monaco (FRA)

Wesley - Flamengo

CENTROCAMPISTI

Alisson - São Paulo

André - Wolverhampton (ENG)

Andreas Pereira - Fulham (ENG)

Andrey Santos - Strasburgo (FRA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Gerson - Flamengo

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Joelinton - Newcastle (ENG)

Lucas Moura - São Paulo

Lucas Paquetá - West Ham (ENG)

Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. - Santos

Oscar - São Paulo

ATTACCANTI

Antony - Real Betis (ESP)

Bruno Henrique - Flamengo

Endrick - Real Madrid (ESP)

Estevão - Palmeiras

Gabriel Martinelli - Arsenal

Galeno - Al-Ahli (SAU)

Igor Gesù - Botafogo

Igor Paixão - Feyenoord (HOL)

João Pedro - Brighton (ING)

Luiz Henrique - Zenit (RUS)

Raphinha - Barcellona (ESP)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Samuel Lino - Atletico Madrid (ESP)

Savinho - Manchester City (ENG)

Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

Yuri Alberto - Corinzi