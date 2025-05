Comuzzo, la maxi offerta del Napoli e la proposta azzurra anche per Fortini

L'edizione odierna de La Nazione svela oggi un curioso retroscena legato a Comuzzo e, in particolare, alla trattativa che a gennaio poteva portarlo a Napoli. Non da solo, però. Come scrive il giornale, quello del prolungamento di Comuzzo era un aspetto al quale la Fiorentina stava lavorando da tempo.

Fin da quando, in particolare, nel mercato di gennaio l’ex Pordenone era diventato l’oggetto del desiderio del club azzurro, che per arrivare al «soldato» era arrivato ad offrire 35 milioni di euro (tentando, peraltro, di inserire nell’operazione anche il cartellino di Niccolò Fortini, un altro baby di proprietà viola che sta facendo faville in B). Proposta respinta, per entrambi.