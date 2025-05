Muller apre agli USA: "Mi sto informando. Ora penso al Mondiale per Club"

Thomas Muller si prepara a chiudere uno dei capitoli più iconici della storia del Bayern. Con 750 presenze complessive - di cui oltre 500 in Bundesliga, record assoluto per il club - 248 gol, quasi 300 assist e 33 trofei, tra cui due Champions League, il campione del mondo 2014 ha salutato l’Allianz Arena lo scorso weekend ed è pronto a una nuova avventura. Ma non subito.

Lo stesso Müller ha parlato a Sky Germania anche del suo futuro, non escludendo affatto l'ipotesi di andare oltreoceano: "Certo, mi sto informando della vita negli Stati Uniti. Ancora però non ho preso una decisione. Non c'è nulla di concreto in questo momento, ma ovviamente ho delle idee. Vogliamo mantenere viva l'attesa. Credo che le prossime settimane riveleranno qualcosa di più. Abbiamo ancora il Mondiale per Club davanti a noi, sarà un'esperienza entusiasmante," ha aggiunto il campione tedesco accostato nelle ultime settimane anche alla Fiorentina.