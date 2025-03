Centrocampo, rientrano Adli e Folorunsho: quante possibilità per Palladino

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sul centrocampo della Fiorentina. Se nel nuovo equilibrio trovato da Raffaele Palladino con il 3-5-2 a centrocampo si stanno muovendo, alla grande nelle ultime due uscite contro Panathinaikos e Juventus, Mandragora, Cataldi e Fagioli, altri due giocatori gigliati sono pronti a ritagliarsi il loro spazio. Si tratta di Yacine Adli e Michael Folorunsho. Il primo più di geometria e fantasia, mentre il secondo più fisico e di inserimento, caratteristiche che faranno sicuramente comodo al tecnico campano per ridisegnare in base all'avversario il suo centrocampo.

Da quando Palladino ha virato sulla mediana a 5 il francese e l'ex Napoli non hanno mai giocato titolari perché alle prese con i rientri dagli infortuni ma al ritorno dalla sosta saranno di nuovo a completa disposizione del mister. Per i due in ballo c'è anche la conferma in viola visto che entrambi sono arrivati in prestito con diritto di riscatto. Se per Adli c'è ancora qualche dubbio, la sensazione è che per quanto riguarda Folorunsho i viola abbiano già deciso di versare gli otto milioni per il riscatto al Napoli. Oltre a loro due a disposizione del tecnico campano ci sono anche i più giovani Richardson e Ndour, impegnato con la nazionale Under21 di Nunziata.