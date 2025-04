Celje, Nemanic ci crede: "Fiorentina un gigante del calcio europeo, ma abbiamo un piano"

Alla vigilia di Celje- Fiorentina, gara valevole per l'andata dei quarti di finale di Conference League, Klemen Nemanič difensore sloveno del Celje, ha parlato così in conferenza stampa. Queste le sue parole raccolte dal sito ufficiale del club: "Queste saranno le partite più importanti della mia carriera. Domani verrà a trovarci un gigante del calcio europeo. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma siamo pronti e abbiamo un piano partita valido.

La Fiorentina è una squadra molto aggressiva, copre tutto il campo a uomo, ma questo ha anche i suoi lati negativi, che cercheremo di sfruttare. Non è stata necessaria una preparazione psicologica particolare, perché viviamo tutti per queste partite. Questa è una ricompensa per tutta la stagione precedente, per il campionato vinto, e per questa stagione, per le nostre prestazioni in Europa. Vogliamo dimostrare ancora una volta di poter giocare contro qualsiasi avversario".