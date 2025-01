CATALDI, Lascia il Viola Park anzitempo: la situazione

Fonte: dal nostro inviato al Viola Park, Ludovico Mauro

© foto di Federico De Luca 2024

Danilo Cataldi sta lavorando per tornare a disposizione domenica contro la Lazio. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il centrocampista sta stringendo i denti per essere arruolabile al cospetto della sua ex squadra ma ad ora non è possibile fare previsioni. Anche perché il classe '94 si porta dietro tuttora alcuni fastidi muscolari, che non gli hanno permesso di allenarsi con i compagni di squadra oggi pomeriggio, ma di fare solo lavoro differenziato. Il giocatore ha lasciato il centro sportivo poco dopo l'inizio della seduta pomeridiana e verrà monitorato giorno per giorno.