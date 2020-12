CASTROVILLI, In gruppo. Si scalda Bonaventura

Dal Centro Sportivo arrivano novità sulle condizioni di Gaetano Castrovilli, uscito anzitempo dal campo contro il Genoa per una forte botta. Il numero dieci gigliato è tornato oggi ad allenarsi coi compagni due giorni di differenziato. Se non dovesse farcela fiducia a Giacomo Bonaventura, che, dopo l'ottimo ingresso nella gara di lunedì sera, scalpita per una maglia da titolare.