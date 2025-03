Cassano sui tifosi viola: "Prima criticano Italiano, poi Palladino...vogliono vincere lo Scudetto?"

Nel corso della consueta diretta del lunedì sera sul canale Twitch Viva el Futbol, Antonio Cassano ha commentato le recenti critiche ricevute a Firenze da Raffaele Palladino, sottolineando come anche il precedente allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, sia stato spesso al centro dei malumori della piazza: “Non si capisce però cosa pretendano a Firenze… prima hanno contestato Italiano che ha fatto tre finali ed ora ce l’hanno con Palladino che ha fatto quattro mesi alla grande poi ha avuto qualche difficoltà. Quello di Firenze è un ambiente particolare, ma cosa vogliono? Vincere il campionato? Non lo vincono non si sa neppure da quanti anni.

Ci vuole equilibrio“.