CAROBBI A RFV, Che ricordi Baggio. Kouame...

Stefano Carobbi oggi è intervenuto a 'Viola Amore Mio' su Radio Firenzeviola, cominciando dal ricordo di Roberto Baggio alla Fiorentina: "Dell'esordio di Baggio (36 anni fa oggi, ndr) ricordo che Roberto aveva già fatto vedere prima di iniziare la partita che era un grande. Secondo me ha ricevuto meno di quello che ha dato, da tutte le parti. Abbiamo visto solo una piccolissima parte del suo talento perché ha dovuto convivere con dolori allucinanti. Sono stato anche in camera con lui e non so in quanti avrebbero superato quello che ha superato lui".

Gli scherzi a Baggio?

"Era un giocherellone, dai calzini che tagliava ai suoi compagni ad uno scherzo chiudendo un compagno in stanza con un estintore".

La Fiorentina di oggi?

"Vedo una squadra che non si diverte più. L'anno scorso eravamo più liberi di testa, forse a causa di qualche risultato non proprio positivo. Spero al più presto che si possano risolvere le difficoltà ma non abbiamo iniziato così bene, senza i 3 punti con la Cremonese era una classifica problematica".

Un giudizio sul mercato viola?

"Quando i risultati sono negativi vuol dire che è stato fatto tutto male. Ci manca il gol e qualcuno che sappia dettare i tempi ad una squadra che ti tempi ne ha poco. A centrocampo manca un vero regista".

Kouamé centravanti?

"È quello più imprevedibile, più in forma e forse più libero di testa. Ma spero che Jovic e Cabral si riprendano: la squadra ha bisogno dei loro gol".

E Dodo?

"Bisogna recuperare un po' tutti, questa squadra è fatta per certi interpreti e quando mancano è un problema. Forse imputerei ad un mercato deficitario il fatto di non avere i giusti cambi, soprattutto in difesa. Una squadra che punta all'Europa non può presentarsi con Amrabat in difesa".

La Conference League?

"Spero tanto che la Fiorentina vada avanti perché è un indotto troppo importante per la società. Tutti devono sperare nel passaggio dei gironi".