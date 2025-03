FirenzeViola Carlo Conti esulta: "Che centrocampo! Ora questa Viola può fare grandi cose"

La Fiorentina ha schiantato la Juventus con un sonoro 3-0, ieri pomeriggio al Franchi. Un match senza storia, dove il risultato non è mai stato in bilico, il miglior modo possibile per rendere omaggio a Joe Barone quasi un anno dopo il suo addio e rilanciare le ambizioni della squadra di Palladino.

Una vittoria che si è gustato dalla televisione anche Carlo Conti, presentatore dell'ultimo Festival di Sanremo nonché tifoso viola da sempre, che ha festeggiato i tre punti con una breve dichiarazione ai nostri taccuini: "Sono davvero felice! Ma dobbiamo finire così il campionato, con questo bel centrocampo possiamo fare grandi cose. Anche se io di calcio non ci capisco molto...", ha scherzato il celebre conduttore televisivo in vista del finale di stagione che aspetta la Fiorentina.