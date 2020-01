CAPODANNO, Ecco dove lo hanno passato i viola

Nonostante l'allenamento di oggi pomeriggio, ieri sera nessuno dei giocatori viola ha rinunciato a festeggiare Capodanno, quasi per tutti passato a Firenze. I dirigenti ad esempio, rientrati dalle vacanze prima per il cambio tecnico, hanno aspettato la mezzanotte con i propri cari al ristorante "I 13 Gobbi", ormai una specie di quartiere generale per Joe Barone che era lì con la famiglia, così come il ds Daniele Pradè. Ad un altro tavolo c'era anche Giancarlo Antognoni con la moglie Rita e la famiglia Bacciotti e in un altro ancora Milan Badelj. In una location più lussuosa, Villa Cora, si scatenava invece Marco Benassi con il gruppo degli italiani Terracciano, Venuti e Ceccherini, con l'amico Martella, difensore del Crotone, tutti con le rispettive e splendide compagne. Il gruppo, molto affiatato, ha dato spettacolo visto che l'atmosfera non decollava ma verso la mezzanotte finalmente il trenino è scattato per tutti i clienti presenti nel locale. Per tutti tranne che ovviamente per Franck Ribery, per conto proprio in un altro tavolo, ma ancora con le stampelle. Fuochi d'artificio al Duomo per Pedro, al suo primo Natale a Firenze così come per Pulgar entusiasta dello spettacolo pirotecnico mentre i due polacchi, Dragowski e Zurkowski hanno festeggiato insieme, così come Ranieri e Sottil con l'ex Mosti e altri amici. Primo Capodanno insieme per l'ormai affiatata coppia Castrovillari-Rachele Risaliti, con il centrocampista che a Natale ha presentato la sua Miss non solo alla famiglia ma a tutto il suo paese di origine nel barese, che ha festeggiato il suo ritorno. Foto di rito per il nuovo anno per Boateng con Melissa Satta e Maddox e per Terzic con la giunonica Elena. Federico Chiesa, con la famiglia a Dubai, è stato invece avvistato alla Capannina di Forte dei Marmi con la sua Benedetta.