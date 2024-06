CANNELLA A RFV, Pradè punterà su uno alla Djuric

FirenzeViola.it

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo Beppe Cannella a Radio FirenzeViola, nel corso di "Viola Amore Mio" sull'innesto di Palladino da parte della Fiorentina: "L'ho avuto come calciatore a Salerno, devo dire che fece molto bene e poi smise di giocare per fare l'allenatore. E' stata una grande intuizione di un maestro d'esperienza come Galliani. Anche io sono rimasto sorpreso dalla profonda intelligenza nella gestione e dalla coerenza tattica di Palladino. Ma non per nulla, è che all'inizio si fa un po' più di fatica di solito. Staremo a vedere come si comporterà a Firenze, credo che possa dare delle buone indicazioni alla società sul mercato. Anche se magari i tifosi si aspettavano qualcuno di più affermato".

Pradè ha affermato che cercherà un attaccante. Su chi pensa punterà?

"A Monza Palladino è partito con attaccanti di movimento, per passare nella seconda parte con una sorpresa rispetto al suo gioco quale è stato Djuric. Quindi nomi come Lucca e Pinamonti possono fare al caso. Per il primo non sarà semplice, perché l'Udinese è una bottega carissima. Pinamonti forse è più raggiungibile e può fare bene. Mi aspetto, insomma, un attaccante alla Djuric".