CALAMAI, Quarta goleador: se fosse provato punta?

Nel suo consueto intervento mattutino su Radio FirenzeViola - nella rubrica "Caffè nero bollente" - il nostro editorialista Luca Calamai si è così espresso a proposito dell'esperimento, provato da Palladino, di posizionare Martinez Quarta sulla linea mediana: "Se andiamo oltre il risultato e la classifica e teniamo l'Inter sullo sfondo, l'aspetto da cogliere della gara di Conference di ieri è Martinez Quarta centrocampista. Ne parlavamo da mesi di questa opzione e accompagnavamo questa ipotesi con i tanti dubbi di chi non vede nell'argentino un giocatore con il passo e le caratteristiche per tenere quella posizione. Devo dire che, come prima impressione in una gara particolare come quella contro il Pafos, per me l'argentino la pagnotta se l'è portata a casa. Però non mi ha illuminato, non mi ha fatto dire: la Fiorentina ha trovato un centrocampista in più.

Quello che è sicuro invece è che Quarta è un formidabile goleador. Quando si propone in fase offensiva ha tempi, freddezza, precisione e lucidità da grande bomber. Capisco che sarà difficile, forse impossibile, togliermi questa soddisfazione, però devo dire che prima che centrocampista lo vorrei vedere per una volta centravanti".