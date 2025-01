CALAMAI, Niente processi: ma ora serve mediana a tre

Luca Calamai nel suo consueto appuntamento del Caffè Nero Bollente, all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, si è soffermato sull'assetto tattico della Fiorentina: "Niente processi ma un punto in quattro partite è un risultato estremamente negativo, e deve far scattare diversi campanelli d’allarme. La Fiorentina deve tornare con tre centrocampisti, serve densità in mezzo al campo. L’arrivo di Folorunsho toglie anche l’ultimo alibi a Palladino: non avere un giocatore con le caratteristiche abbastanza vicine a quelle di Bove".