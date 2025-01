CALAMAI, La mediana è in riserva, ora serve Cataldi

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha parlato oggi della situazione a centrocampo della Fiorentina: "Oggi voglio parlare di un giocatore, Cataldi. E di quanto sarà fondamentale recuperarlo in questa settimana. Adli è squalificato, dal mercato non credo arriveranno alternative di grande livello e purtroppo Richardson non mi sembra pronto per calarsi in questo ruolo. Ora più che mai abbiamo bisogno di Cataldi per riproporre un centrocampo a tre assieme a Mandragora e a quel Folorunsho che ha già conquistato tutti".