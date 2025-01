CALAMAI, Finalmente Folorunsho, ora serve Gud

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha commentato così il momento della Fiorentina: "Finalmente arriva Folorunsho, e devo dire che la società è stata brava a dare a Palladino nei tempi più rapidi possibili un giocatore che non è Bove ma che ha caratteristiche vicine all'ex romanista. Credo che con Folorunsho si possa rimettere a posto il mosaico che ha regalato alla Fiorentina una striscia di vittorie da record. Folorunsho a destra, Sottil a sinistra e davanti la coppia Kean-Gudmundsson. Perché per la squadra viola non ci può essere acquisto migliore a gennaio che ritrovare il miglior Gudmundsson".

