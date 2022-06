C. SPORT, Jovic sarà viola. Decisivo Ancelotti

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Luka Jovic, con ogni probabilità, sarà un nuovo attaccante della Fiorentina. Per l’arrivo del serbo sarebbe stato decisivo il tecnico dei blancos Carlo Ancelotti, come per Odriozola un anno fa. Con l’arrivo di Jovic la dirigenza viola mette una volta per tutte il piede sull’acceleratore nella costruzione della nuova rosa a affidare a Italiano. Metà stipendio del classe ‘97 sarà pagato dal Real Madrid.