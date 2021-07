C. AMERICA, Argentina campione. I tre Viola...

L'Argentina batte 1-0 il Brasile e vince la Copa America al Maracanà. A decidere l'incontro è stato un gol di Angel Di Maria al 22' su assist di Rodrigo De Paul, autore di una prestazione davvero straordinaria. Per i tre giocatori della Fiorentina non c'è stato molto spazio con German Pezzella e Nico Gonzalez che sono entrati al 79' rispettivamente al posto di Cristian Romero e Lautaro Martinez, nel momento però di maggior pressione del Brasile, mentre Lucas Martinez Quarta è rimasto tutti i 90' in panchina. Il capitano viola è stato comunque provvidenziale su una occasione di Gabigol L'Argentina non vinceva la Coppa America da 28 anni quando a decidere la vittoria era stato Gabriel Batistuta con una doppietta, mentre non era mai riuscita a vincere una partita ufficiale in casa del Brasile. A fine gara esplode la gioia degli albicelesti che fa da contraltare alle lacrime di Neymar.