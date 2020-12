BUCCIANTINI, Viola prenderei Papu. Kouame...

Marco Bucciantini, giornalista di Sky e tifoso della Fiorentina, è intervenuto per parlare del momento che stanno vivendo i viola e di mercato. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra di Prandelli adesso deve migliorare il gioco e dare segnali di continuità, proseguendo nel trend delle ultime partite. Sono molto curioso di vedere il match contro l'Inter in Coppa Italia anche perché penso che i nerazzurri abbiano la necessità di liberarsi di tutto ciò che non sia il campionato. Ribery? Si tratta di un giocatore fondamentale per l'esperienza e la mentalità che ha così come Caceres. L'uruguaiano ha indole e sa stare senza paura nella metà campo avversaria, poi legge l'azione e si aggiunge all'attacco meglio di tutti gli altri difensori. Bologna? Mihajlovic è sereno perché non rischia la panchina, non ha un atteggiamento conservativo e per quello subisce tanto. Ha Vignato che è il più interessante dei ragazzi nati dopo il 2000. I rossoblù sono perfetti per le caratteristiche della Fiorentina che gioca meglio con le grandi piuttosto che con le piccole, ma anche loro non fanno le barricate. Kouame? Il problema è la collocazione perché non è né una prima punta né un esterno. E' una seconda punta, ma ora la formazione viola non prevede due punte più Ribery. Prandelli ci lavorerà perché non è stato un acquisto sbaglato. Mercato? Andrebbe sistemato cosa non va con uno o due innesti e non costruita una squadra. Io comprerei solamente il Papu Gomez. Borja Valero? Sul mercato non ne vedo tanti meglio di lui".