BONAVENTURA, Perché ho lasciato la Fiorentina e l'Italia

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lunga intervista di Radio Serie A a Giacomo Jack Bonaventura, centrocampista ex Fiorentina andato in Arabia dopo gli anni a Firenze. Tra i tanti temi analizzati anche quello dell'addio alla squadra viola: "Ero combattuto perché volevo una rivincita, avrei voluto giocare di nuovo per la Fiorentina per vincere un trofeo ma dall'altra parte ero veramente esausto. Sentivo di aver dato tutto e di non essere riuscito comunque a vincere nonostante le tre finali. Sinceramente è stato pesante quindi penso sia meglio così. Secondo me quando uno ha dato tutto è giusto lasciare e così ho fatto con la Fiorentina. Vedo che la squadra ora ha cambiato ciclo e giocatori, è stata migliorata e può lottare per posizioni migliori".

Sull'estate: "Ho ricevuto anche altre proposte dalla Serie A però mi dicevano tutti di aspettare e quando ho visto le squadre andare in ritiro ho iniziato a innervosirmi perché volevo cominciare anche io, poi mi hanno chiamato qua, dall'Arabia. Ho firmato subito".