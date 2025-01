BOMBER, Retegui vola a 16 gol, Kean lo insegue a 12

FirenzeViola.it

Con la doppietta di oggi che ha permesso all'Atalanta di vincere in rimonta sul Como, Mateo Retegui fa un ulteriore scatto nella classifica cannonieri della serie A consolidando così il primo posto, con 16 gol. Ad inseguirlo ci sono Thuram e Kean fermi a quota 13 e 12, con la possiblità di accorciare domani. Certo è che l'italo-argentino non ha intenzione di mollare ed è dunque un rivale ostico per gli attaccanti dell'Inter e della Fiorentina (che hanno però due partite in meno). Con Kean tra l'altro si accende anche la sfida in chiave azzurra, con Spalletti sicuramente felice dei due giocatori. Retegui infine ha registrato anche un record come giocatore dell'Atalanta.