BOATENG, Lascia il ritiro: "Sono felice, forza viola!"

E' tutto fatto per il passaggio di Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina. Il giocatore, qualche istante fa, ha lasciato il ritiro di Vipiteno per raggiungere la sua nuova squadra. Queste le parole raccolte prima della partenza dagli inviati di TMW: "Sono felice, vediamo quello che succede domani, ma posso dire di essere molto contento. Nuovo entusiasmo a Firenze? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l'ora di arrivare. Prima voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Non era facile prendere questa decisione, ma è il calcio. Non vedo l'ora che sia domani. Forza viola!".