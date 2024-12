BILANCI, Fiorentina ottava per fatturato nel 2023-2024

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Sole 24 Ore ha pubblicato i bilanci delle squadre di Serie A riferiti alla stagione 2023-2024. Gli Oscar vanno al Napoli per gli utili (63 milioni), all'Inter per il giro di affari più alto (473 milioni) e il Milan per il miglior rapporto ricavi/costo lavoro allargato (54%).

La situazione della Fiorentina è positiva: insieme a Udinese e Bologna ha registrato perdite piuttosto contenute, così come vanta una situazione positiva anche in fatto di indebitamento finanziario assieme a Napoli e Udinese. Il club di Rocco Commisso ha chiuso il bilancio della scorsa stagione con 200 milioni di fatturato, risultando l'ottava squadra del campionato dietro ad Inter (473 mln), Milan (457 mln), Juventus (360 mln), Napoli (328 mln), Roma (301 mln), Atalanta (242 mln) e Lazio (236 mln).